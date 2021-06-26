السبت 26 يونيو 2021
توقيت مصر 14:40 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

زوجة محمد أبو جبل تنشر صورته من داخل المستشفى

إثيوبيا: مصر لا تستطيع ضرب السد ولن يسقط بقنابل الطائرات

بعد أن توعدته.. زوج أحلام يكشف سر "إعجابه" بـ كاردشيان

«مش أنا».. حلا شيحة تحذف صور فيلمها الأخير وتتبرأ منه وتعود للحجاب

مفاجأة.. ليفربول يطيح بصلاح وماني من أجل مبابي

تشكيل الأهلي أمام الترجي اليوم والقنوات الناقلة

أثارت الدهشة.. حقيقة صورة "اليوجا" في السعودية

تصريحات جديدة من تركيا بشأن مصر والسعودية

رامي رضوان يصدم الجميع بشأن تطور حالة دلال عبدالعزيز

وزير المالية: معدل البطالة تراجع إلى ٧,٢٪ ليسجل أدنى مستوى فى ديسمبر ٢٠٢٠

ADS
 

السياحة تعلن عن قانون البوابة المصرية للعمرة

ارشيفية
ارشيفية
Native
السبت، 26-06-2021 09:29 ص أمينة عبد العال
أعلنت وزارة السياحة عن أهداف وأبرز ملامح قانون البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة .
وحسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه، فإن القانون جاء بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها والشركات السياحية، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، حيث نص القانون على تولى الوزارة المختصة بشئون السياحة إدارة البوابة المصرية للعمرة والإشراف عليها ورقابتها، حيث أن هذه البوابة تعد الممر الشرعي لبرامج رحلات العمرة والضامن لحقوق الدولة والمواطنين والشركات السياحية، في ظل مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة وتطوير قطاع السياحة.
ووفقا لقانون البوابة المصرية العمرة لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام قانون تنظيم الشركات السياحية، كما فرض القانون جزاءات على أي شركة تقوم بمزاولة هذا النشاط دون الحصول علي ترخيص.
كما أكد القانون على مراعاة القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية في شأن منح التأشيرات التي تسمح بأداء مناسك العمرة، وأوضح أيضا آلية عمل البوابة وفقا للقواعد والإجراءات المحددة المنصوص عليها بهذا القانون.
وتضمن القانون أيضا عدة أشكال لمعاقبة الشركات السياحية المخالفة للقواعد والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والتي قد تصل إلى حد إلغاء ترخيص الشركة السياحية.
 

إقرأ ايضا

وزيرة التجارة والصناعة و وزير السياحة والآثار

التجارة والصناعة والسياحة يبحثان الاستعدادات الخاصة بمعرض إكسبو دبي 2020

وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في المؤتمر السنوي الثامن للمنطقة الروتارية

وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في المؤتمر السنوي الثامن للمنطقة الروتارية

هيئة المحطات النووية

المحطات النووية تخاطب اوائل الكليات للتقدم للعمل بوظائفها

أخبار متعلقة

وزيرة التجارة والصناعة و وزير السياحة والآثار

التجارة والصناعة والسياحة يبحثان الاستعدادات الخاصة بمعرض إكسبو دبي 2020

" مصر بتناديك"

" مصر بتناديك".. شعار وزارة السياحة للترويج في السوق العربي

وزير السياحة و سفير غينيا بالقاهرة

العناني يلتقي سفير غينيا لمناقشة سبل التعاون السياحي

مصر تفوز برئاسة اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط ف

مصر تفوز برئاسة اللجنة الشرق الأوسط الإقليمية للسياحة العالمية