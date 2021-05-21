الجمعة، 21-05-2021
12:52 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية عن شروط للسفر إلي الولايات المتحدة
الأمريكية .
وقالت السفارة علي صفحتها الرسمية أن من أهم الشروط هو إجراء فحص "
كورونا
" خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة .
وأشارت السفارة إلي ضرورة أن يقدم الأشخاص من عمر سنتين أو أكثر
بمن في ذلك المواطنون الأمريكيون والمُقيمون في أمريكا بصفة قانونية ودائمة والمسافرون
إليها من بلد أجنبي، دليلاً على أن نتيجة الفحص سلبية أو ما يثبت التعافي من فيروس
كورونا
قبل صعود الطائرة.
ولفتت إلى أنه يمنع دخول غير الأمريكيين ممن كانوا في الصين
وبريطانيا والهند وأيرلندا والبرازيل، وكذلك إيران وجنوب إفريقيا ودول مجموعة الشنغن
خلال الـ 14 يوماً السابقة لوصولهم إلى الولايات المتحدة
، موضحة قائمة تلك الدول قابلة
للتغيير حسب مستجدات انتشار الوباء وانحساره، داعيةً مَن يرغب في معرفة المزيد من المعلومات
إلى زيارة الموقع الخاص بمركز مكافحة الأمراض الوقائية الأمريكي.