«الري» تكشف سر قبول مصر لاستئناف مفاوضات سد النهضة

الثلاثاء، 27-10-2020
12:45 ص
المصريون ـ متابعات
كشف المهندس محمد السباعي المتحدث بإسم وزارة الري والموارد المائية عن أسباب قبول مصر
استئناف مفاوضات سد النهضة
التي ستعقد غداً الثلاثاء.
وقال "السباعي": "الاجابة قاطعة حول سبب المشاركة هذه من أهم أسباب نهج مصر
المتبع منذ بداية المفاوضات
وأنها دائماً مستعدة للحوار والتفاوض بجدية لانجاح أي محادثات من أجل الوصول لاتفاق عادي ومستدام ومتوازن يحقق مصالح الاطراف الثلاث ومن هذا المنطلق جاء قبول مصر
لدعوات التفاوض وهذا واضح منذ سنوات".
وتابع في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة "الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلة " لدينا ثوابت في المفاوضات
بما لايؤثر على مصالح مصر
وفي ذات الوقت وجود أيضاً أحقية للدول في تحقيق التنمية الخاصة بها ".
وأضاف قائلاً " المفاوضات
السابقة جميعهاً إنتهت دون إتفاق وفي نفس موضوع الخلافات التي لازالت قائمة حتى الان وبالاخص النقاط المتعلقة الفنية والقانونية الجوهرية والاجتماعات الاخيرة قامت كل دولة برفع تقاريرها حول ملاحظاتها لدولة جنوب إفريقيا بوصفها الراعي للمفاوضات
والرئيس الحالي للاتحاد الافريقي ونتمنى أن تكون هناك رؤية مختلفة في مسار المفاوضات
وهذا سيتضح غداً إذا ماكانت هناك رؤية مختلفة من عدمه في ضوء وجود وجهات نظر للدول الثلاث " .
وإستطرد قائلاً " كل مانتمناه أن تكون هناك إرادة حقيقية وسياسية من كافة الاطراف للتوصل إلى إتفاق وهذا سيتضح جلياً في جولة الغد بنهاية اليوم وسوف نعرضها على الراي العام .. مصر
لديها ثوابت متفق عليها من قبل كافة مؤسسات الدولة وعلى راسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد عليها مراراً وتكرارً خاصة في مكالمته مع رئيس دولة جنوب إفريقيا وتشمل حق دولة إثيوبيا
في تحقيق التنمية المنشودة دون الاضرار بشكل جسيم بدول المصب ممثلة في مصر
والسودان وبالتالي القواعد الرئيسية متفق عليها ".
مشدداً أن مصر
مرنة في التفاوض في الجوانب الفنية ولدينا سيناريوهات مختلفة لكن لها حد يمكن تحمله ".
وحول تواجد المراقبين الدوليين ممثلين في البنك الدولي والولايات المتحدة كشف عبد العاطي أنه تم توجيه الدعوة للمراقبين وهم مت دمواجدين".