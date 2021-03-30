الرئيس يوجه كلمة للشعب من موقع السفينة الجانحة

الثلاثاء، 30-03-2021
01:41 م
المصريون
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن تواجدي اليوم بقناة السويس
هدفه التأكيد
على عودة الملاحة وانتهاء الأزمة .
وتابع: وأؤكد أن لدينا فريق عمل يتمتع بخبرات تعود لأكثر من 150 سنة في
تطوراتها ، وتطورات حركة التجارة العالمية ، وعلى مدار هذه السنين قامت القناة
بدور رائع وعظيم .
وأضاف الرئيس :" أنه لا يفوتني شكر الأشقاء والدول التي عرضت المساندة
في عملية الانقاذ ، وأقول دائما أنه طالما توافرت الإدارة ، فإنه سيكون هناك حركةة
ناجحة في قناة السويس
يفيد العالم كله ، وأديكم عرفتوا قد ايه التجارة العالمية
تضررت خلالها".
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن السفينة الجانجة كانت تحمل 18 الف حاوية ووزنها 250 طن، وبعد أن تحركت تم
مرور أكثر من 103 سفينة ، لافتًا إلى أنه سيتم التاكد د خلال 3 أيام بالكثير
أن تكون كل السفن التى تراكمت خلال الأيام
ال6 الماضية تحركت من القناة.
وأضاف السيسى، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، كل حاجة رجعت زى ما
كانت وأفضل، ولا شك اننا محتاجين عمل اجراءات من جانبنا لكى نؤكد ما حدث، حدث سيناريوهات كثيرة داخل مصر وخارج مصر
للمحاكاة وسنعلم مما حدث.
وتابع الرئيس السيسى، نريد اعطاء رسالة من خلال الاعلام لكى نؤكد ان قناة
السويس قوية قادرة على نقل التجارة العالمية بالنسب العالية.