الرئيس يوجه بسرعة تلبية احتياجات هذا الطفل

الخميس، 05-11-2020
05:01 م
إيمان هاني
قال مصطفى عيسى صاحب الـ 12 عاما و"بائع
الكوبيات "، إنه يعمل في بيع "الأكواب" بالشارع بجانب دراسته في المدرسة،
مؤكدا أنه يحقق مكسب حوالي 100 جنيه في اليوم.
وأضاف"عيسى"، في مداخلة هاتفية
مع الإعلامي سيد علي
مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية
"الحدث اليوم
"، إنه يعمل في بيع الكوبايات بالشارع خلال الأيام التي لا ينتظم
فيها دراسيا.
وتابع:" وفدا من رئاسة الجمهورية زاره
بمنزله في قرية أبو النمرس بمحافظة الجيزة، معقبا: "لم أعد في حاجة لشيء بعد زيارة
وفد رئاسة الجمهورية لمنزلي وتلبية احتياجاتي"، معلقا: "بقول للرئيس السيسي
شكرا".