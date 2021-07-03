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الرئيس يفتتح قاعدة 3 يوليو البحرية.. والرئاسة تكشف الهدف منها

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الرئيس يفتتح قاعدة 3 يوليو البحرية.. والرئاسة تكشف الهدف منها

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السبت، 03-07-2021 01:24 م

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم قاعدة 3 يوليو البحرية، بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي، بحضور عدد من ممثلي الدول الشقيقة والصديقة.
وأعلنت الرئاسة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح، اليوم السبت، قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي للبلاد.
وحسب بيان الرئاسة فإن قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط.
وأضاف البيان أن “القاعدة تختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة علي الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي”.
وأشار البيان إلى أن “قاعدة 3 يوليو تعد إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية”.
 

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