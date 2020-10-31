السبت 31 أكتوبر 2020
توقيت مصر 10:45 ص
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
بحث متقدم
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
اتصل بنا
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
الرئيس يفتتح جامعة الملك سلمان من مدينة شرم الشيخ
وفاة شقيقة عدلى القيعي
رسالة عاجلة من الملك سلمان وولي العهد إلي رئيس الجزائر
ضجة علي مواقع التواصل بسبب شاب وفتاة علي دراجة نارية بالسلاح في الطائف
مدير المنتخب: اليوم سنعلن اختيارتنا من الأهلى والزمالك
ناسا تعلن عن اقتراب " صخرة يوم القيامة " من الأرض
بعد الزلزال.. تسونامي جزئي يضرب تركيا
أبرز وأهم مباريات السبت الكروي بالمواعيد والقنوات الناقلة
أرقام قياسية صادمة للإصابات بفيروس " كورونا" في الولايات المتحدة
تراجع كبير للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية
ADS
الرئيسية
الحياة السياسية
الرئيس يفتتح جامعة الملك سلمان من مدينة شرم الشيخ
الرئيس السيسي
السبت، 31-10-2020
10:24 ص
إيمان هاني
صرح متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح اليوم من
مدينة شرم الشيخ
جامعة الملك سلمان
وعدد من المشروعات الأخرى، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
Copy
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مدينة شرم الشيخ
جامعة الملك سلمان
إقرأ ايضا
بث مباشر.. السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ
التضامن تفاجيء "السيدة روحية" بـ 4 قرارات سارة
المفتي: من لا يجيز الاحتفال بالمولد النبوي أساء الأدب
أخبار متعلقة
الرئيس يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف
مدبولي يعلن أخبار سارة عن معدل النمو في مصر