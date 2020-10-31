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الرئيس يفتتح جامعة الملك سلمان من مدينة شرم الشيخ

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
 
السبت، 31-10-2020 10:24 ص إيمان هاني
صرح متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح اليوم من مدينة شرم الشيخ جامعة الملك سلمان وعدد من المشروعات الأخرى، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
 

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