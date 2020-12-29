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الرئيس يصدق علي حركة ترقيات التمثيل التجاري

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
 
الثلاثاء، 29-12-2020 12:57 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزيرة التجارة والصناعة ، نيفين جامع ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق علي حركة ترقيات التمثيل التجاري والتي شملت تعيين عدد من المستشارين التجاريين في وظيفة وزير مفوض تجاري وهم كلا ن عبير كمال بكر إبراهيم و شيرين محمد حسنين البسيوني .
وشملت الترقيات تعيين عدد من أعضاء التمثيل التجاري في وظيفة مستشار تجاري وهم كلا من هيثم أحمد عبد الغني و محمد صلاح عبد الرحمن محمد و وائل محمد حسام الدين ، حسبما نشرت " صدي البلد " .
و أشارت الوزيرة إلي أن اعتماد رئيس الجمهورية لحركة الترقيات يعد تكليفا يلقى مزيدا من المسؤولية على عاتق أعضاء التمثيل التجاري، لبذل مزيد من الجهود للمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري وتعزيز علاقته مع كافة دول العالم، لاسيما في ظل الدور المحوري الذي يلعبه التمثيل التجاري باعتباره الذراع التجاري للدبلوماسية المصرية ، وأحد الركائز الأساسية في تنفيذ خطة وزارة التجارة والصناعة على المستويين الإقليمي والدولي لتنمية الصادرات للأسواق الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستثمار في السوق المصري .
 

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