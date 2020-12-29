الرئيس يصدق علي حركة ترقيات التمثيل التجاري

الثلاثاء، 29-12-2020
12:57 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزيرة التجارة
والصناعة
، نيفين جامع
، أن الرئيس
عبد الفتاح السيسي صدق علي حركة ترقيات التمثيل
التجاري والتي شملت تعيين عدد من المستشارين التجاريين في وظيفة وزير مفوض تجاري
وهم كلا ن عبير كمال بكر إبراهيم و شيرين محمد حسنين البسيوني .
وشملت الترقيات تعيين
عدد من أعضاء التمثيل التجاري
في وظيفة مستشار تجاري وهم كلا من هيثم أحمد عبد
الغني و محمد صلاح عبد الرحمن محمد و وائل محمد حسام الدين ، حسبما نشرت "
صدي البلد " .
و أشارت الوزيرة إلي
أن اعتماد رئيس الجمهورية
لحركة الترقيات يعد تكليفا يلقى مزيدا من المسؤولية على عاتق أعضاء التمثيل التجاري
،
لبذل مزيد من الجهود للمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري وتعزيز علاقته مع كافة دول
العالم، لاسيما في ظل الدور المحوري الذي يلعبه التمثيل التجاري
باعتباره الذراع التجاري
للدبلوماسية المصرية ، وأحد الركائز الأساسية في تنفيذ خطة وزارة التجارة
والصناعة
على المستويين الإقليمي والدولي لتنمية الصادرات للأسواق الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات
الأجنبية المباشرة للاستثمار في السوق المصري .