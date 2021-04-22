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الرئيس يصدر 7 قرارات جمهورية.. تعرف عليها

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الرئيس السيسي
 
الخميس، 22-04-2021 10:49 ص المصريون

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم ٧ قرارات جمهورية أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيث جاءت كالتالي:
القرار رقم 128 لسنة 2021 بإعادة تعيين محمود ماهر محمود وهبة مساعدا للنيابة العامة
القرار رقم 129 لسنة 2021 بتعديل أقدمية المستشار الحسين إبراهيم عبدربه حسن وكيل هيئة قضايا الدولة.
القرار رقم 130 لسنة 2021 بتعديل أقدمية عبدالله كرم الدين على كرم الدين المستشار المساعد من الفئة «أ» بهيئة قضايا الدولة.
القرار رقم 131 لسنة 2021 بتعديل أقدمية الدكتور محمد محمد فتحي عبدالرحمن المستشار المساعد من الفئة «أ» بهيئة قضايا الدولة.
القرار رقم 132 لسنة 2021 بتعديل أقدمية محمد فاروق أحمد عمرو المستشار المساعد من الفئة «أ» بهيئة قضايا الدولة.
القرار رقم 133 لسنة 2021 بتعديل أقدمية عبدربه أحمد عبدربه عبيد المستشار المساعد من الفئة «أ» بهيئة قضايا الدولة.
القرار رقم 134 لسنة 2021 بتعديل أقدمية الدكتور أحمد الطوخي أحمد المستشار المساعد من الفئة «أ» بهيئة قضايا الدولة.
 

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