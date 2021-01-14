الخميس 14 يناير 2021
توقيت مصر 16:16 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد إيجابية المسحة الثالثة.. بيان من أسرة وائل الإبراشي

بعد وفاة صفوت الشريف.. بيان هام من دار الإفتاء

رسميا.. الزمالك يتعاقد مع لاعب أهلاوي

الشرطة تلقي القبض على فنانة شهيرة (صور)

تفاصيل خناقة عبدالله السعيد مع لاعبي بيراميدز داخل غرفة الملابس

أول صور من فيلم «طبيب الغلابة» محمد مشالي

مفاجأة.. مؤمن زكريا ينضم للأهلي في كأس العالم للأندية

الفنان خالد سامي يوجع قلوب السعوديين بعد انتكاسته الصحية الصعبة

الرئيس يصدر 3 قرارات جمهورية (أمريكا وأسبانيا)

إيران ترسل طائرات انتحارية إلى الحوثيين لاستهداف السعودية

ADS
 

الرئيس يصدر 3 قرارات جمهورية (أمريكا وأسبانيا)

عبد-الفتاح-السيسي
الرئيس السيسي
 
الخميس، 14-01-2021 11:51 ص


أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، ثلاثة قرارات جمهورية جديدة، حول المشروعات المشتركة والعلاقات مع كل من أسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، الخميس، القرارات كالتالي:
- القرار الجمهورى رقم 403 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الاسبانية للتعاون الدولى من  أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع «المساهمة فى خلق فرص عمل للمرأة فى صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة» الموقعة فى القاهرة بتاريخى 11-6-2020 و 15-6-2020.
- القرار الجمهورى رقم 447 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة أسبانيا بشأن منحة بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل مشروع " خلق فرص عمل للشباب من خلال التدريب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات لصالح وزارة الشباب والرياضة الموقعة فى القاهرة بتاريخى 22-6-2020و 23-6-2020.
- القرار الجمهورى رقم 477 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" أرضى" والموقع فى القاهرة بتاريخ 29-6-2020.
 

إقرأ ايضا

امطار

"رياح وأتربة وأمطار".. "الأرصاد" تحذر من طقس اليوم

فيروس كورونا

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

صفوت الشريف

هذا أغرب ما حدث لـ صفوت الشريف قبل وفاته بدقائق

أخبار متعلقة

5fff1c9542360451a05bc112

هذا ما قاله الرئيس في افتتاح بطولة العالم لكرة اليد

كورونا الإمارات

3 طرق للحصول على لقاح كورونا

حلمي النمنم

مفاجأة حول من قام بحرق أول كنيسة بمصر

عبدالفتاح-السيسي

الرئيس السيسي: إجازة نصف العام 35 يومًا