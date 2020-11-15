الأحد 15 نوفمبر 2020
توقيت مصر 12:11 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الرئيس يدعو أمير الكويت لزيارة مصر

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الزمالك بنهائي أفريقيا

قصة الفنانة المسيحية التي هددت بالانتحار للزواج من «الشعراوي»

الكشف عن 38 مقبرة عمرها 2241 عام

منتج " وحدي في المنزل " يكشف كيف أجبره ترامب علي إشراكه في الفيلم

سلبية مسحة جميع أفراد بعثة منتخب مصر

لأول مرة.. الكشف عن تابوت أثري أمام العالم

مصر تفوز بالمركز الثاني كأفضل وجهة للغوص في العالم لعام 2020

ظهور غريب لـ تامر حسني بعد انفصاله

المنتخب الوطني يطير إلي توجو بدون "صلاح"

ADS
 

الرئيس يدعو أمير الكويت لزيارة مصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
 
الأحد، 15-11-2020 12:02 م متابعات- أمينة عبد العال
استقبل أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وزير الخارجية سامح شكري صباح اليوم .
و صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، أحمد حافظ ، بأن الوزير نقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي الأمير لتوليه مقاليد الحكم وتسمية الشيخ مشعل الأحمد الصباح وليا للعهد كما قام بتسليمه رسالة من الرئيس متضمنة دعوة له لزيارة مصر ، حسبما نشرت " اليوم السابع " .
و أشار  إلي أن الوزير  أعرب عن تطلع مصر للاستمرار في تعزيز العلاقات الوطيدة مع الكويت وتحقيق مزيد من الاختراق في مجالات التعاون الثنائي خلال المرحلة القادمة ، موضحا تقدير مصر قيادة وحكومة وشعب لمواقف دولة الكويت الداعمة لمصر خلال السنوات الأخيرة وللدور المقدر للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في دعم مسيرة العلاقات الثنائية .
 

إقرأ ايضا

محمد صلاح

لم يزر القرية والفرح أقيم بالقاهرة.. مفاجأة تقلب الموازين بإصابة صلاح

صصصصصصصصص

تفاصيل انهيار بئر على شاب ينقب علي أثار بنجع حمادي

الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية

سؤال قوي لمحافظ الدقهلية ويرد : مش في سلطتي أعمل كدا

أخبار متعلقة

2019093011060161

الرئيس السيسي يدلى بصوته بانتخابات البرلمان

ءءءءءءءءءءءءءءء

الرئيس يوجه بسرعة تلبية احتياجات هذا الطفل

الرئيسان السيسي وماكرون

بشأن الإساءة للنبي.. ماكرون يجري اتصالًا هاتفيًا بالسيسي وهذه نتائجه

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار

وزير التعليم العالي: دي ميزانية الوزارة وماكناش نحلم بالرقم ده

123145566_268952024553457_8079320312031912163_n

جولة تفقدية للرئيس السيسي بجامعة الملك سلمان

صورة من الافتتاح

عاجل.. السيسي يفتتح جامعة الملك سلمان بـ الفيديو كونفرانس