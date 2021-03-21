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الرئيس يحذر بشدة:«معندناش خيار تاني»

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الرئيس السيسي
 
الأحد، 21-03-2021 02:34 م محمد فضل
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن مصر على أعتاب الموجة الثالثة من كورونا، مضيفا: "إحنا على أعتاب الموجة الثالثة، ونتمنى من الله تعدى على خير، وشايفين الدنيا ماشية إزاى بره".
وتابع الرئيس السيسي خلال كلمته المذاعة اليوم في احتفالية تكريم المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات: "نحن من أقل الدول في عدد الإصابات والوفيات، لأن الله سبحانه وتعالى لطف بنا".
ووجه الرئيس السيسى رسالة تحذير للمواطنين قبل بدء شهر رمضان الكريم، قائلا: "إنتم شايفين الدنيا عاملة إزاي في كل حتة وكل القنوات بتتكلم عن فيروس كورونا في العالم، إحنا شغالين على التطعيم واللقاحات، لكن يبقى حرصنا ووعينا مهم، صحيح الموضوع طول شوية لكن معندناش خيار تاني".
وأكد الرئيس السيسي ضرورة حرص المصريين بكافة الإجراءات اللازمة والتمسك بها، خاصةً مع دخول شهر رمضان الكريم والتجمعات العائلية.
 

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