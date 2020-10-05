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الرئيس يجتمع بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة

السيسي
الرئيس السيسي
 
الإثنين، 05-10-2020 03:18 م محمد فضل- متابعات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لمناقشة عدد من مهام القوات المسلحة.
وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والموضوعات، ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.
وقام الرئيس بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ47 للانتصارات في حرب أكتوبر عام 1973.
 وقام السيسى بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات ومصافحة عدد من أفراد أسرته.
 

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