السبت 06 فبراير 2021
توقيت مصر 18:03 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر.. مشاهدة مباراة جالطة سراي وفنربخشة بمشاركة مصطفى محمد

بالفيديو.. أبوتريكة يختار حضور مباراة البايرن والأهلي في التالتة شمال

الرئيس: نأمل في إنهاء "الاتحاد الإفريقي" لأزمة سد النهضة

مصطفى محمد يقود جالطة سراي أمام فنربخشة في الكلاسيكو

شاهد.. أول ظهور لمصارع شهير بعد تحوله إلى أُنثى

بعد الإغلاق.. السعودية تعلن عدد إصابات كورونا اليوم السبت

مأساة.. اللحظات الأخيرة في حياة فتاة ماتت أثناء عملية التجميل

الشيوخ :وثيقة الأخوة الإنسانية بداية جديدة للتعايش السلمي وأطالب الدول بدعمها

البرلمان يواجه وزير الشباب و الرياضة بالمشروعات الحقيقية للشباب

وزيرة الهجرة تطالب المصريين بعدم السفر إلى الكويت

ADS
 

الرئيس: نأمل في إنهاء "الاتحاد الإفريقي" لأزمة سد النهضة

الرئيس-السيسي-1
الرئيس السيسي
 
السبت، 06-02-2021 05:28 م المصريون

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، عبر الفيديو كونفرانس في أعمال الدورة العادية الـ٣٤ لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس ألقى كلمة أمام القمة الأفريقية، ركز أثناءها على أهمية تعزيز الجهود القارية المشتركة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات، وصحة وأمن الشعوب الأفريقية على المستويين الوطني والإقليمي.
كما تطرق الرئيس إلى الدور الحيوي لعملية الإصلاح المؤسسي والمالي والإداري للارتقاء بالاتحاد الأفريقي، فضلًا عن تأكيده على ضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية القارية كخطوة أساسية لتحقيق الاندماج والتكامل المنشودين، إلى جانب تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، مشددًا في هذا السياق على دعم مصر لمختلف محاور أجندة التنمية الأفريقية 2063.
كما حرص الرئيس على التوجه بالشكر والتقدير إلى الرئيس الجنوب أفريقي "سيريل رامافوزا" على جهوده في إطار رعاية المفاوضات الثلاثية الساعية للوصول إلى اتفاق شامل وعادل ومُلزم فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، وذلك أثناء رئاسة جنوب أفريقيا للاتحاد الأفريقي، معربًا عن الثقة في قدرة الاتحاد تحت قيادة الرئيس الكونغولي "فيليكس تشيسيكيدي" في المساهمة في دفع المساعي الرامية للتوصل إلى الاتفاق المنشود بما يراعي مصالح الأطراف المعنية، ويحفظ حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل.
 

إقرأ ايضا

مجلس الشيوخ المصري

الشيوخ :وثيقة الأخوة الإنسانية بداية جديدة للتعايش السلمي وأطالب الدول بدعمها

وزير الشباب والرياضة

البرلمان يواجه وزير الشباب و الرياضة بالمشروعات الحقيقية للشباب

وزيرة الهجرة

وزيرة الهجرة تطالب المصريين بعدم السفر إلى الكويت

أخبار متعلقة

5d27017c95a597177d8b4586

الكشف عن شرط «السيسي» لزيارة «نتنياهو» مصر

85-185538-sisi-libya-turkey-brotherhood-erdogan_700x400

الرئيس عن سد النهضة: لن نقبل المساس بحقوقنا في مياه النيل

unnamed

«السيسي» يطمئن على الرئيس التونسي بعد محاولة اغتياله

Capture

«السيسي» يزف بشرى سارة: «حاسبونا لو دا محصلش»

1584198506_446_69158_abdelfattahelsissi_629425_highres

الرئيس يصدر قرارات جمهورية جديدة

عبد-الفتاح-السيسي

الرئيس يصدر 3 قرارات جمهورية (أمريكا وأسبانيا)