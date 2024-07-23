الرئيس السيسي يفوض رئيس الوزراء بمباشرة اختصاصاته في 7 مجالات

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تفويض رئيس مجلس
الوزراء لمباشرة اختصاصاته في 7 مجالات.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية الأحد، حيث نص
على أن يفوض مدبولي في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القوانين
واللوائح والقرارات التالية:
ثانيا: في مجال منح المعاشات والمكافآت
الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال.
ثالثا: في مجال العاملين بالدولة
رابعا: في مجال الهيئات العامة وهيئات القطاع
العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام.
خامسا: في مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية
والجامعات.
سادسا: في مجال المرافق العامة والجمعيات ذات
النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ.
سابعا: في مجال تأشيرات الموازنة.