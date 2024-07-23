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الرئيس السيسي يفوض رئيس الوزراء بمباشرة اختصاصاته في 7 مجالات

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الثلاثاء، 23-07-2024 01:03 م

 

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تفويض رئيس مجلس الوزراء لمباشرة اختصاصاته في 7 مجالات.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية الأحد، حيث نص على أن يفوض مدبولي في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات التالية:

 

ثانيا: في مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال.

ثالثا: في مجال العاملين بالدولة

 

رابعا: في مجال الهيئات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام.

 

خامسا: في مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات.

سادسا: في مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ.

 

سابعا: في مجال تأشيرات الموازنة.

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