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الرئيس السيسي يستجيب لطلب شيخ الأزهر ويصدر قراراً هاماً

الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ أحمد الطيب
الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ أحمد الطيب
 
الخميس، 15-10-2020 10:20 م المصريون
في بادرة هي الأولى من نوعها وتلبية لطلب شيخ الأزهر أحمد الطيب أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين وكيل جديد للأزهر الشريف.
ووفقاً للقرار الجمهور قد تم تعيين الدكتورمحمد عبدالرحمن محمد الضويني، أمين عام هيئة كبار العلماء، التابعة للأزهر، وكيلا للأزهر الشريف لمدة عام، ويعامل معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب والبدلات والمعاش.
وأصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قرارا بتعيين الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر السابق، ‏رئيسا لقطاع المعاهد الأزهرية حتى بلوغه سن المعاش.‏
وكان الدكتور الضويني يشغل منصب الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، كما كان الشيخ صالح ‏عباس يشغل منصب وكيل قطاع المعاهد الأزهرية وقائم بتسيير أعمال وكيل الأزهر.‏
 

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