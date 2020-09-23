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الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 15 سفيرا جديدا بالقاهرة

السيسي
الرئيس السيسي
الأربعاء، 23-09-2020 01:05 م متابعات - الدويني فولي
تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أوراق اعتماد خمسة عشر سفيراً جديداً بالقاهرة". 

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،  إن الرئيس رحب بالسفراء الجدد، مؤكداً  حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع دولهم في جميع المجالات من أجل البناء والتنمية، وذلك في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ولما فيه الخير والتقدم لشعب مصر ولشعوب تلك الدول وللإنسانية جمعاء. 

والسفراء الجدد هم: 
- السيد/ فرناندو ألبرتو آرويو كاسانييو – سفير جمهورية أوروجواي الشرقية.
- السيدة/ مانويلا فرانكو – سفير جمهورية البرتغال.
- المطران/ نيقولا هنري ماري دونيز تفينين - سفير ومفوض للكرسي الرسولي بالفاتيكان.
- السيدة/ أميرة اورون – سفير دولة إسرائيل.
- السيد/ هونج جين-ووك - سفير جمهورية كوريا.
- السيد/ ام دى منيرول اسلام - سفير جمهورية بنجلاديش.
- السيد/ محمد إلياس محمد- سفير جمهورية السودان.
- السيد/ سفين أولينج - سفير مملكة الدنمارك.
- السيد/ مارقوس تكلى - سفير جمهورية اثيوبيا.
- السيد/ أندراش إمره كوفاتش – سفير المجر.
- السيد/ كريستيان برجر – سفير الاتحاد الأوروبي.
- السيد/ هنريكوس ماوريتيوس سكابفلد – سفير مملكة هولندا.
- السيد/ فرانسوا كورنيه ديلزيوس – سفير مملكة بلجيكا.
- السيد/ خيرات لاما شريف – سفير جمهورية كازاخستان.
- السيد/ بومو فرانك سوفونيا – سفير مملكة ليسوتو
 

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