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الرئيس "السيسى" يفتتح معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية

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الرئيس السيسى
 
السبت، 10-10-2020 09:54 ص متابعات - محمد إبراهيم

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد قليل معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
 السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال إن إقامة المعرض تأتى فى إطار توجيهات الرئيس، بتقديم كافة وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية و التوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة، وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض، بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.

 

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