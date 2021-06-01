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"الديهي": كافة الفصائل الفلسطينية تبارك التدخل المصري في غزة

عباس كامل في غزة
عباس كامل في غزة
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الثلاثاء، 01-06-2021 10:31 م محمد فضل
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعا الفصائل الفلسطينية للاجتماع الأسبوع المقبل بالقاهرة؛ للاتفاق على الخطوات اللازمة لإنهاء الانقسام ووضع خارطة طريق للمرحلة القادمة.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع يهدف لإزالة كافة الآثار السلبية التي علقت بين كافة الفصائل الفلسطينية خلال الفترة الماضية.

وتابع، أن السيسي يسعى لتوحيد الشعب الفلسطيني وقيادته واختفاء كافة المصالح والأجندات الخاصة في فلسطين، مؤكدًا أننا لا نبحث عن جمود للقضية الفلسطينية ووضعها في رف بعيدًا عن التناول والتداول، موضحًا أن الرئيس السيسي تولي بتأييد من الجميع إدارة هذا الملف على أسس القانون الدولي والحق الدولي والوضوح والشفافية وكافة الفصائل الفلسطينية تبارك التدخل المصري لحل القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية في ظل غيبت مصر كانت تائه وكانت تتأرجح ككرة شراب بين أشخاص يستغلوها لكسب التأييد وإلهاء المشاعر.
 

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