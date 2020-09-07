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الديهي عن تصدير الكهرباء: إعجاز مصري يجعلنا بؤرة الضوء في المنطقة

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الديهي عن تصدير الكهرباء: إعجاز مصري يجعلنا بؤرة الضوء في المنطقة
 
الإثنين، 07-09-2020 09:43 م الطيب حسين

نقل الإعلامي نشأت الديهي، تقريرًا منشورًا على موقع "بلومبرغ" الأمريكي، يفيد بأن مصر تصدر الطاقة الكهربائية لأفريقيا وأوروبا، معقبًا: "لدينا طفرة كهربائية، ومصر ستصبح بؤرة الضوء في المنطقة". 

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الإثنين، أنه سبق لمصر أن مدت خطوط الطاقة الكهربائية إلى السودان ثم الجنوب حتى جوبا، وشرقًا لغزة وحتى العراق مرورًا بالأردن، وشمالًا حتى أوروبا.

واستطرد: "ما حدث إنجاز يمثل إعجاز مصري، تجعل الدولة تتحول من تسول مصادر الطاقة لدولة تضيء من حولها"، لافتًا إلى أن إنتاج الطاقة الكهربائية يبلغ 50 جيجا، خُمسهم بما يوازي 50 جيجا من الطاقة قابلة للتصدير للخارج.

وعن الإنتاج المصري من الكهرباء، أوضح الإعلامي، أن مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية؛ من السد العالي، وتشغيل المازوت والذي استُبل مؤخرًا بالغاز الطبيعي، مما مكّن الدولة من إنتاج طاقة متجددة نظيفة تفيض عن الاحتياج المصري وتصدر للخارج.

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