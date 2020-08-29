الأحد 30 أغسطس 2020
توقيت مصر 00:18 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

نشأت الديهي: نزيف حاد للإخوان بعد القبض على «صقر الجماعة»

الأهلي يعزز صدارته للدوري بفوز على المصري البورسعيدي

"الديهي": السيسي يكتب التاريخ بعد 1150 سنة"

"بائع الفريسكا" المتفوق يروى قصة فيديو هز "السوشيال ميديا"

أحمد موسى: الرئيس السيسي قرر تغيير حياة المواطنين

خبير أمني يكشف دلالات القبض على محمود عزت

طائرتان روسيتان تعترضان مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأمريكي

دراسة تكشف عن «خطر خفي» يحمله المصابون بكورونا

انتحار ضابط مخابرات أمريكي رفيع (التفاصيل كاملة)

عاجل

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

"الديهي": السيسي يكتب التاريخ بعد 1150 سنة"

الديهي
نشأت الديهي
 
السبت، 29-08-2020 11:02 م المصريون ـ متابعات
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشارك المواطنين هموم الوطن، حاملًا أعباء تنأى أن تحملها عصبة من الأمم، مشددًا أن أمام المصريين مسئولية جسيمة لابد أن نتشارك فها بشكل واضح.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم السبت، أن مخالفات البناء وإزالتها والتعامل معها بالتصالح مع المخالفين يعد تكليف وتحدي للحكومة، مؤكدًا: "الحكومة الآن تحت الاختبار".
وتابع: "كم الملفات والقضايا التي ناقشها الرئيس، خلال مؤتمر افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، تستوعب شغل أسبوع من المانشتات في الصحف؛ نتيجة التنوع الشديد في المدخلات".
 

إقرأ ايضا

السيسي

أحمد موسى: الرئيس السيسي قرر تغيير حياة المواطنين

sisi2019newwwww

رسالة شديدة اللهجة من "السيسي" لهؤلاء

5149996031598689836

«السيسى» لـ المصريين لو مش عاوزيني ما عنديش مشكلة

 

أخبار متعلقة

السيسي

أحمد موسى: الرئيس السيسي قرر تغيير حياة المواطنين

sisi2019newwwww

رسالة شديدة اللهجة من "السيسي" لهؤلاء

5149996031598689836

«السيسى» لـ المصريين لو مش عاوزيني ما عنديش مشكلة

Capture12122554145544

«السيسي»: سنتين محور المحمودية يكون خلصان

16800329471598690764

السيسي: اللى عاوز يبني حاجة لربنا يسرق أرضه

8839242261598689581

السيسي : لن أبيع الوهم للمصريين