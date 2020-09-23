الديهي: السيسي عرّى المجتمع الدولي ووضعه أمام مسئولياته

الأربعاء، 23-09-2020
09:38 م
عقب الإعلامي نشأت الديهي، على حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي
، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورته الـ75، قائلًا إن الرئيس "عرّى" المجتمع الدولي
ووضعه أمام مسئولياته في التكاتف للحرب ضد الإرهاب.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أنه بدا من حديث السيسي
جرأة مصرية في نقد الأمم المتحدة التي فشلت جمعيتها العامة منذ سنوات في تحقيق هدف حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وعن حديث السيسي
عن الشأن الفلسطيني، أوضح مقدم البرنامج، أن الرئيس يعيد ترتيب الاهتمام الدولي من خلال وضع القضية الفلسطينية على المسار الصحيح، ليصعد بملف القضية إلى القمة، ويناشد المجتمع الدولي
بأن تجد حلًا عادلًا للقضية الفلسطينية، يتضمن إقامة دولة مستقلة على حدود 1967.