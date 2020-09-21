الديهى: سأذبح خروفا عن كل إخوانى تستلمه مصر

تعهد الإعلامي نشأت الديهي، بتقديم نذر على الهواء مباشرةً، يوفيه حال تسليم عناصر جماعة الإخوان في الخارج للدولة المصرية.

وتابع خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN": "نذر لله؛ كل إخواني يتسلم لمصر هدبح خروف من مالي الخاص، وفي حال السياسي المعارض أيمن نور هدبح عجل كامل".

وأضاف "بشرى للإخوان هتتسلموا هتتسلموا"، مطمئنًا المصريين: "المستقبل فتح لنا ذراعيه وانتبهوا فإن أهل الشر يحاولوا التخريب كلما تقدمت الدولة المصرية"، مؤكداً أن مصر تعمل في صمت حتى استطاعت أن تثبت وجودها في المحيط الإقليمي، وتعالج الملفات الإستراتيجية بما يمليه عليها الوضع الأمني.

وتابع "الديهى": "أن قائد ثورة الحانات" ظن أن يحرك شعب مصر وفشل في ذلك، في إشارة إلى دعوات المقاول المصري المقيم في إسبانيا محمد علي، للنزول لمظاهرات 20 سبتمبر، لافتًا إلى أن قنوات في الخارج تبث تظاهرات "مفبركة" عبر تقنية كروما.