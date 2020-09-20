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الخرباوي: الإخوان سرطان تغلغل في جسد الوطن

المفكر ثروت الخرباوي
الخرباوي
الأحد، 20-09-2020 09:14 ص إيمان هاني
أكد الدكتور ثروت الخرباوي، الباحث بشئون الجماعات الإرهابية، أن الجماعات الإرهابية تعمل على خفض الروح المعنوية للشعب المصري من خلال نشر الشائعات والأكاذيب، ومن ثم سقوط الدولة بالكامل، موضحا أن نشر الشائعات لا يتم بشكل عشوائي، ولكن بشكل ممنهج واحترافي من قبل خبراء متخصصين في إدارة العقلية الجماعة.
و أضاف "الخرباوي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"،  أن الجماعات الإرهابية تعمل على إغضاب الشارع المصري من خلال نشر أكبر قدر ممكن من الشائعات والأكاذيب.
وتابع :" الجماعات الإرهابية عبارة عن سرطان تغلغل في جسد الوطن، ومحاولة استئصال هذه السرطان في منتهى الصعوبة، ولكن الشعب عليه أن يدرك بأن مصر مستهدفة".

 

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