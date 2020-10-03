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الخارجية تصدر تحذيرات هامة للمصريين بالخارج

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شكري
 
السبت، 03-10-2020 07:43 م الطيب حسين
أصدرت وزارة الخارجية اليوم السبت تحذيرات وتنبيهات هامة لجميع المصررين بالخارج.


وكتب حساب الوزارة على فيس بوك: "الخارجية تهيب بالمواطنين الباحثين عن فرص عمل بالخارج قصر التعامل على الشركات الوسيطة المُرخصة من قبل وزارة القوى العاملة".


وقال البيان: "في ضوء رصد وزارة الخارجية حالات لتعامل المواطنين المصريين مع المواقع الإلكترونية غير الرسمية للبحث عن فرص عمل بالخارج، وهو ما يعرضهم لعمليات احتيال من قِبل هذه المواقع، حيث يتم تصميم مواقع شبيهة بالمواقع الأصلية للجهات صاحبة العمل، مع تغيير وسائل التواصل للجهات الأصلية بوضع أرقام هواتف محمولة بدلاً من الأرقام الأرضية، وإرسال عقود عمل مزيفة برواتب مُغرية يتبعها طلب تحويل مبالغ مالية من المواطنين لهذه الكيانات الوهمية في مقابل انهاء الإجراءات، 

تهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين قصر التعاقد في هذا الشأن من خلال الشركات الوسيطة المرخص لها مزاولة إلحاق العمالة المصرية بالخارج من قبل وزارة القوى العاملة، وعدم التعامل مع الأشخاص والمواقع الإلكترونية المشبوهة".
 

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