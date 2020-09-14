الحكومة تعلن عودة الأفراح وصلاة الجنائز

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مدبولى
مدبولي
الإثنين، 14-09-2020 04:35 م أحمد سالم
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إنَّ اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتخذت اليوم حزمة من القرارات الجديدة يبدأ تنفيذها اعتبارًا من الأسبوع المقبل الموافق 21 سبتمبر، والتي تشمل الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد، التي لها ساحات فضاء مكشوفة، في غير أوقات الصلوات اليومية، مع مراجعة هذه القرارات حسبما تستدعي الظروف المستجدة.

وأضاف أنَّ اللجنة وافقت على السماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد، وينطبق نفس القرار على الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50% وبحد أقصى 150 فردا، والموافقة على تنظيم المعارض الثقافية، ليبدأ ذلك بمعرض الكتاب بالإسكندرية، ويتم تنفيذ ذلك في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50% مع تطبيق الإجراءات الاحترازية. 

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