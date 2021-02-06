الحكومة تعلن عن وظائف براتب يصل لـ 8 آلاف جنيهًا

السبت، 06-02-2021
11:40 ص
المصريون
تعلن
وزارة القوى العاملة، اليوم السبت، عن وظائف
جديدة، تصل إلى 4219 فرصة عمل، برواتب
تتراوح بين 1200 إلى 8000 جنيه.
وقال
هيثم سعد الدين، المستشار الإعلامي لوزير القوى العاملة، والمتحدث الرسمي للوزارة،
أن الادارة المركزية للتشغيل، المسؤولة عن صدور النشرة القومية للتشغيل، نجحت في توفير حوالي 4220 فرصة عمل جديدة، بجهات
ومنشآت القطاع الخاص، خلال شهر فبراير الجاري، ضمن توجيهات محمد سعفان وزير القوى العاملة،
بعقد الاتفاقات والتنسيق مع المصانع والشركات، ومنشآت القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل
جديدة ومتنوعة ، أمام الشباب والخريجين، بكافة فئاتهم ومؤهلاتهم الدراسية.
وأشار
«سعد الدين»، في تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن النشرة القومية للتشغيل ستتضمن فرص عمل
تبدأ مرتباتها الشهرية من 1200جنيه كحد أدنى، وتصل إلى 8 آلاف جنيه، حسب المؤهلات الدراسية
والعلمية والخبرات وطبيعة العمل والمهنة والحرفة.