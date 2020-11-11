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الحكومة تعلن عن مواعيد غلق المحال والكافيهات

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مقاهي
 
الأربعاء، 11-11-2020 07:58 م محمد فضل

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم إعلان قرار تنظيم مواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي والورش الحرفية  خلال أيام قليلة.
وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  قرار مواعيد غلق المجال التجارية دائم ولا علاقة له بـ كورونا".
 وتابع نادر سعد:"  ردود فعل إيجابية بالتوجه نحو مواعيد محددة لغلق المحال التجارية والمحلات والمقاهي والمطاعم والكافيهات ".
 وأكمل نادر سعد:"  حكومات متعاقبة كانت تدرس قرار غلق المحال التجارية في مواعيد محددة ولكن سيتم تطبيق هذا الأمر حاليا ".
 واضاف نادر سعد:"  درسنا  القرار من كل  جوانبه  وسيتم تطبيق مواعيد غلق  المحال والمطاعم والمقاهي   من 1 ديسمبر المقبل ".
 

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