الثلاثاء 28 مايو 2024
توقيت مصر 23:00 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعر الدولار يعاود الصعود في البنوك ويسجل هذا الرقم

شاهد.. محمد رمضان منفعلاً: "هنحرر إخواتنا في فلسطين إزاي؟ أنا مكسوف من نفسي"

الحكومة تعلن رفع الدعم عن السلع الأساسية تدريجياً

تفاصيل صادمة لمعاشرة طبيب تجميل شقيقة زوجته.. والمحكمة تقضي بإعدامه

بعد بيان أبوعبيدة.. إعادة تداول فيديو لـ ليلى عبد اللطيف يتوقع ما حدث!

تحذير خطير.. ماذا يحدث إذا توقفت عن معاشرة زوجتك لفترة طويلة؟

والد هدير معلقاً على القبض عليها: "هو فيه قانون بيمنع اللبس العريان؟"

بعيداً عن الكاميرات.. فيديو لـ"الخطيب" بعد مباراة الترجي يحصد تفاعلاً كبيراً

اعترافات صادمة لسفاح التجمع: زوجتي خانتني مع صديقي

أول صور من جنازة الجندي الذي استشهد في اشتباك مع جنود الاحتلال برفح

الحكومة تعلن رفع الدعم عن السلع الأساسية تدريجياً

الثلاثاء، 28-05-2024 01:04 م


أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء حرص على التحدث عن حجم ما تتحمله الدولة من أعباء وما فعلته خلال السنوات الماضية كي لا تثقل الدولة على المواطنين.

وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية": مصر تنتج 100 مليار رغيف خبز مدعم سنويا والمواطن يشتري الرغيف بـ 5 قروش وتكلفته الحقيقية جنيه وربع، والدولة تسعى لإحداث التوازن داخل الاقتصاد المصري من خلال العمل على تحريك الأسعار بصورة متدرجة كي يمكن الدولة من الحصول على جزء من التكلفة بما يمكنها من الاستمرار في تقديم الخدمة.

وتابع متحدث الوزراء: رئيس الوزراء أكد أهمية العمل على استعادة التوازن في قطاع البترول حتى نصل في نهاية 2025 لتحقيق التوازن وذلك من خلال رفع تدريجي للدعم، وسيظل الدعم مستمر للسولار نظرا لأهميته.

ولفت الحمصاني: الدولة تسعى لرفع الدعم تدريجيا عن بعض السلع الأساسية بما يمكنها على القدرة في الاستمرار في توفير الخدمة للمواطن.

إقرأ ايضا

IMG-20240417-WA0003

رغم الإغراءات المالية والعسكرية.. السيسي يرفض طلب أمريكا إدارة غزة 6 أشهر

IMG-20240206-WA0020

أنور السادات يفجر مفاجأة عن حواره مع صحيفة إسرائيلية

1083735741_328_0_1421_1093_1920x0_80_0_0_67801f31f36fe65d689ce12aee46cd2c

تفاصيل رفص الرئيس السيسي اتصالاً هاتفيًا من "نتنياهو"