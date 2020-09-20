الحكومة تصرف 16 ألف جنيه لأسرة عقار شربين المنهار

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تقرر صرف 16 ألف جنيه للمضارين من انهيار عقارين بمدينة شربين كمساعدة إغاثية للأسرة المنكوبة عبارة عن عشرة آلاف جنيه تعويض عن خسائر الممتلكات و6 آلاف جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهلية والجمعيات الأهلية منها ألف جنيه مصاريف إصابة.

وأشارت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية إلى أن غرفة عمليات المحافظة تلقت إخطارا يفيد انهيار عقار على الفور تابعت المديرية الحادث حيث تبين انهيار منزل بمدينة شربين ـ أرض غيث والمنزل مكون من ثلاث أدوار وغير مأهول بالسكان وانهار على المنزل المجاور المكون من ثلاث أدوار أيضا ما أدى إلى انهياره هو الآخر ونتج عنه إصابة صاحب العقار 74 سنة وابنه 33 سنة بإصابات طفيفة وتم نقلهما لمستشفى شربين العام لتلقى الإسعافات الأولية وإصابة الزوجة بإصابة خطيرة وتم نقلها للمستشفى العام الدولي بالمنصورة .

وتوجه الدكتور وائل عبد العزيز مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية لتسليم المساعدات العاجلة لمتضرري العقار بالتنسيق مع مؤسسه التكافل الاجتماعي بالدقهلية والجمعيات الأهلية بشربين حيث تم صرف مبلغ ٥آلاف جنيه أخرى كمساعدة عاجلة للأسرة المتضررة بخلاف ما سيتم صرفه من مساعدات الإغاثة من بند الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي وفقا للقرار الوزاري بعد صدور محضر الشرطة.

كما وجهت الوزيرة بتجهيز غرفتين بمركز إغاثة الإيواء للأسرة المنكوبة لحين اتخاذ التدابير اللازمة.

جدير بالذكر أن الوزارة لديها عدد من لجان الإغاثة المحلية تصل إلى 26 مركز إغاثة في 24 محافظة، كما توجد لجان إغاثة فرعية في كافة مديريات التضامن الاجتماعي، والإدارات الاجتماعية التابعة لها، إضافة إلى لجنة إغاثة بالوزارة، وتقوم هذه اللجان بتدريبات دائمة، لتكون على أهبة الاستعداد، لتولي مهام الإغاثة المطلوبة.