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الحكومة: النموذج المصري في الإصلاح الاقتصادي يحتذى به

المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء
نادر سعد
 
الثلاثاء، 20-10-2020 11:52 م المصريون ـ متابعات
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة اجتازت برنامج الإصلاح المالي والنقدي مع صندوق النقد والذي بدأ عام 2016.
وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن النموذج المصري في الإصلاح الاقتصادي بات نموذجا يحتذى به طبقا لصندوق النقد الدولي الذي يرشحه للدول الراغبة في الإصلاح النقدي والمالي.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الإصلاح الاقتصادي حتى يؤتي ثماره لابد أن يتبعه إصلاح هيكلي وهو ما انتبهت له الحكومة المصرية.
 

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