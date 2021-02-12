الحسيني :العبد لله قضى سنين هو وأبوه في معارضة شرسة

الجمعة، 12-02-2021
11:11 ص
إيمان هاني
أكد
الإعلامي يوسف الحسيني
، إنه كان أحد المعارضين للنظام السابق معقبًا: "العبد لله
قضى سنين طويله هو وأبوه وعائلته معارضة شرسة".
وأضاف
"الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية
"الأولى
"، قائلا :" المعارضة
بتعارض من أجل الناس، إحنا عايزين الناس
الغلابة تاكل وتشرب وتشتغل، وتتعالج في التأمين الصحي، أنا الحمد لله من عائلة زي الفل".
وتابع
:"المعارضة
في العالم العربي كانت متحضرة بمنتهى الذكاء، وأغلب هذه المعارضة
توفت،
ولكن المشكلة الآن في المعارضة
الحالية أنها تعترض دون تقديم أي حلول منطقية وواقعية".