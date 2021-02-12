الجمعة 12 فبراير 2021
توقيت مصر 15:58 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نجلة فنان كبير تتبرأ منه وتقول إنها تشعر بـ"ازدراء" شديد تجاهه

بالفيديو..وزير الصناعة توضح قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة

وزيرالمالية :٦٣٥,٥ مليون جنيه حصيلة بيع الكهنة والبضائع المتروكة بالموانئ خلال ٦ أشهر

الطلب الأخير للفنان الراحل علي حميدة يكشف ابن شقيقته

رغد صدام حسين تكشف أسرار جديدة عن والدها

ناقد رياضي يٌحرج ميدو ويذكر بـ«الزمالك وطن»

لحماية أراضيها.. المملكة تعلن عن قرارات جديدة بعد استهدافها بطائرات " الحوثي "

نيمار : لا أعرف إن كنت استطيع الاستمرار

مفاجأة.. رمضان صبحي يتصل بالأهلي للتهنئة ببرونزية العالم

الولايات المتحدة تفرض عقوبات علي قادة انقلاب ميانمار

ADS
 

الحسيني :العبد لله قضى سنين هو وأبوه في معارضة شرسة

الإعلامي يوسف الحسيني
يوسف الحسيني
 
الجمعة، 12-02-2021 11:11 ص إيمان هاني

أكد الإعلامي يوسف الحسيني، إنه كان أحد المعارضين للنظام السابق معقبًا: "العبد لله قضى سنين طويله هو وأبوه وعائلته معارضة شرسة".
وأضاف "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، قائلا :" المعارضة بتعارض من أجل الناس، إحنا عايزين الناس الغلابة تاكل وتشرب وتشتغل، وتتعالج في التأمين الصحي، أنا الحمد لله من عائلة زي الفل".
وتابع :"المعارضة في العالم العربي كانت متحضرة بمنتهى الذكاء، وأغلب هذه المعارضة توفت، ولكن المشكلة الآن في المعارضة الحالية أنها تعترض دون تقديم أي حلول منطقية وواقعية".
 

إقرأ ايضا

الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام

بدأت في الظهور لنور.. وزير قطاع الأعمال يزف خبر سار للمواطنين

هالة زايد وزيرة الصحة

قبيل رمضان.. تصريح عاجل و وهام من "الصحة" بشأن كورونا

أحمد موسي

موسى: هنقولكم كل حاجة يوم الأحد

أخبار متعلقة

أحمد النحاس، مدير مستشفى قوص

"حامل في مخدة".. سر ادعاء سيدة باختطاف طفلها بعد الولادة