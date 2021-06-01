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الجيش في بيان جديد: قادرون على مواجهة أي تهديد لمصر والسودان

حماة النيل
حماة النيل
Native
الثلاثاء، 01-06-2021 10:35 م محمد فضل
أصدرت القوات المسلحة بيانا، حول مناورات "حماة النيل"، التي تجرى بمشاركة القوات المصرية والسودانية على أراضي السودان.

وقالت القوات المسلحة، إن رئيس أركان حرب الجيش الفريق محمد فريد، ورئيس هيئة الأركان السودانية، محمد عثمان الحسين، شهدا المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "حماة النيل" الذي استمرت فعالياته عدة أيام بجمهورية السودان، بمشاركة عناصر من القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات لكلا البلدين.

وبدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ عناصر المظلات قفزة الأشقاء المشتركة بأعلام مصر والسودان أظهرت مدى التناغم بين عناصر القوات الخاصة في تنفيذ المهام بدقة وكفاءة عالية، وقيام المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ أعمال الاستطلاع والقذف الجوي ضد الأهداف المعادية.

كما قامت طائرات الهليكوبتر متعددة الطرازات بتنفيذ عمليات إبرار مشتركة للقوات الخاصة لكلا الجانبين للإغارة على أهداف معادية، وتنفيذ عملية بحث وإنقاذ بقيام عناصر من القوات الخاصة المشتركة بتأمين منطقة الإبرار للطائرة وتنفيذ عملية الإنقاذ بنجاح.

واختتمت المرحلة الرئيسية باكتشاف هدف جوي معادٍ؛ حيث تم التعامل معه وإصابته بأنظمة الدفاع الجوي الحديثة والمتطورة.

وفى توقيت متزامن نفذت القوات البحرية لكلا البلدين عدة أنشطة بحرية للقوات الخاصة تضمنت رمايات غير نمطية وإغارة على بعض الأهداف الحيوية.
وأكد فريد الاستعداد القتالي العالي للقوات المشاركة في التدريب، بما يؤكد القدرة على مواجة كافة التهديدات والتحديات التي تواجه مصر والسودان.

كما عقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، لقاء ثنائيا تناول عددا من موضوعات التعاون العسكري المشترك خلال الفترة القادمة، فضلا عن التحديات والتهديدات العسكرية والأمنية.
 

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