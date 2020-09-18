الجندي يكشف سر نومه أسفل السرير

الجمعة، 18-09-2020
11:11 ص
إيمان هاني
أكد الشيخ خالد
الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
، أنه كان شديد البر بأمه ، موضحا أنه كان
ينام أسفل السرير وقت مرض والدته، فإذا أرادت الذهاب إلى الحمام، تيقظه لتتعكز عليه.
وأضاف الجندي خلال
تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي
"،
بأن ما كان يفعله
لوالدته كان برًا بها، متابعًا: "كل ما أنا فيه الآن بفضل الله ثم بفضل دعاء أمى
وأبى لي".
وتابع :"
المجتمع به مشكلة كبيرة، وهي خاصة بالخلافات بين الزوجة والأم في البيت، لافتًا إلى
أن الكثير من الأزواج ينصفون زوجاتهم على أمهاتهم، وهذه كارثة ومخالف لتعاليم الدين
الإسلامى.