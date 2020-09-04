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الجندي: يجوز لولي الأمر الانفراد بالقرار رغم المعارضة

خالد الجندي
الجندي
 
الجمعة، 04-09-2020 02:32 م إيمان هاني
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الشورى أمر غير ملزم بل هى ناصحة مبينة كاشفة وعلى متخذ القرار أن يأخذ بها أو يذهب إلى قرار آخر.
وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر قناة "دي إم سي"، أن صاحب القرار لديه رؤية كاملة ومعلومات كاملة بينما المستشارين يرون الأمور بقدر الأمور المتاحة لهم.
وتابع: "الحق له أوجه عدة، وعليه يجب أن نأخذ قراراتنا بأحد أوجه الحق، معقبا: "انفراد صاحب القرار باتخاذ القرار رغم الشورى، لعلة رأها أو لمصلحة يراها أو لأمر لم يطلع عليه أحد أو لا يستطيع أن يطلع عليه أحد، هذا أمر جائز".


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