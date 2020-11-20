الجندي: من يرفض دفع مهر زوجته تقطع أمعائه في الآخرة

الجمعة، 20-11-2020
10:06 ص
إيمان هاني
أكد
الشيخ خالد الجندي
، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن أهم شيء في الرجولة هو
رد حقوق الناس، معقبا:" كثير من الرجال لم يدفعوا مؤخر الصداق لزوجاتهم".
وأضاف
الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي
إم سي" ، قائلا: "يا علماء الأمة بينوا حقوق المرأة التي ضاعت في المجتمع،
مؤخر الصداق هو المهر، ولازم يدفع للزوجة، والعرف أن يدفع الرجل مقدم مهر تيسير على
الزواج، ويهرب من دفع مؤخر الصداق اللى هو المهر، الرجالة عايشة مجانا على حقوق زوجاتهم،
وحساب الشريعة، وعندهم الفلوس، وبيسألوا عن أسباب الكوارث اللى في المجتمع".
وتابع:
"المهر دين واجب السداد، والنبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان يرفض إقامة صلاة
الجنازة على المديون.. واللي مش هيدفع المهر لزوجته هتتقطع أمعائه في الآخرة، إلا لو
تنازلت برضا وطيب خاطر".