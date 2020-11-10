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الجندي: حيض الرجال يحدث في هذه الحالة

خالد الجندي
خالد الجندي
 
الثلاثاء، 10-11-2020 10:27 ص إيمان هاني

شبه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الشتائم التي تصدر عن بعض الرجل بالأذى الذي يشبه "الحيض" عند النساء، قائلا: " الشتائم التي تخرج من الرجال ما هي إلا أذى وقد نهى ديننا الحنيف عن هذه الرذيلة التي تشبه الحيض ولكنها حيض الرجال".
وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، على قناة "دي إم سي "، أنه من الأفضل الاعتذار والبعد عن هؤلاء الرجال الذين يصدرون الشتائم وعدم الرد عليهم.
وتابع:" ترك هذه الفئة من الرجال وتجاهلهم أمر من شأنه أن يصلحهم، مستشهدًا بقول للإمام الشافعي حين قال يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبًا فيزيد سفاهة فأزيد حلمًا كعود زاده الإحراق طيبًا".
 

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