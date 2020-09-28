الجندي: الإخوان بيعطلوا المراكب السايرة

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الشيخ خالد الجندي
الجندي
 
الإثنين، 28-09-2020 10:41 ص إيمان هاني

أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هناك صنفا من الناس يؤذى بشكل عام وهم يصدون عن سبيل الله، وهؤلاء ذكرهم القرآن في قول الله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعاكِفُ فِيه وَالْبادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيم".
وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، قائلا: "القرآن تحدث عن هذا الصنف الذين يعطلون المراكب السايرة، و هو أى طريق يسير الناس فيه إلى العمل أو الإنتاج، وهؤلاء مثل جماعات الشر وما يفعلونه فى بلادنا.
وتابع: "ربنا سماهم فى سورة الأحزاب المعوقون، عن عمارة الأرض الذى أمر الله بها الإنسان، وهذا ما تفعله قنوات الجماعة الإرهابية، فهم يحاولون أن يعطلون مصالح الناس، وقنواتهم تبث هذا ويربكون الدولة ويثيرون الشغب وذرع الضغينة فى المجتمع، فهم المرجفون فى المدينة".

 

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