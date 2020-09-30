الجارالله لـ #الشيخ_نواف_الأحمد: سلّم نطقك يا أمير الزهد والنزاهة

الأربعاء، 30-09-2020
11:13 ص
عبد القادر وحيد
قال
الكاتب الكويتي والمحلل السياسي أحمد الجارالله
إن الشعب الكويتي صار في عهدة#الشيخ_نواف_الأحمد
وهو خير خلف لخير سلف.
وأضاف
الجارالله
على حسابه في تويتر:" شعب الكويت في أمانة خلف لخير سلف أمير
الكويت الخلف خبر العديد من وزارات الكويت المحافظات الداخلية الدفاع ومؤسسات أخري خبرها".
وتابع
في حديثه عن الأمير نواف الأحمد : إنه عرف خباياها
وبعضها عليها العين الخلف قال الأمانة التي أولاني إياها الشعب أمانة في عنقي بارك الله في نطقك يا أمير
الزهد والنزاهة.
وقد
أدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية أميرا للكويت، أمام مجلس الأمة
الكويتي، صباح اليوم الأربعاء، خلفا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وأكد
أمير الكويت
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خلال كلمة أمام مجلس الأمة الكويتي عقب
أدائه اليمين الدستورية، أنه يتعهد بالعمل من أجل رخاء واستقرار وأمن البلاد،
منوها أن التحديات الراهنة تتطلب توحيد الصفوف.
ويعتبر
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (83 عاما)، الأمير السادس عشر للكويت.