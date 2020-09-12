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الجارالله لعريقات: سحب سفيرك من البحرين " يوم السعد"

صائب عريقات
الجارالله لعريقات: سحب سفيرك من البحرين " يوم السعد"
السبت، 12-09-2020 01:40 م عبد القادر وحيد
استنكر الكاتب الكويتي والمحلل السياسي أحمد الجارالله ما قام به صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من إعلانه سحب السفير الفلسطيني من البحرين.
وكتب الجار الله على حسابه في تويتر :" أعلن عريقات من مقر إقامته سحب السفير الفلسطيني من البحرين احتجاجآ علي القرار السيادي البحريني والذي أنهي حالة العداء مع الدولة الإسرائيلية".
وسخر الجارالله قائلا :"  دولة البحرين في حيص بيص بغياب سفير الدولة العظمي فلسطين.. يا سيد عريقات سحبك سفيرك هو يوم السعد في البحرين الدول الأخري سيطرد سفراءك منها".
وكان عريقات قد أعلن مساء أمس الجمعة أن فلسطين سحبت سفيرها من البحرين.
وأكد في تصريح مقتضب أن فلسطين ستسحب السفير من أية دولة تطبع مع إسرائيل بعيدا عن مبادرة السلام العربية.
وكان وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، قد أعلن مساء أمس الجمعة، السحب الفوري للسفير الفلسطيني المعتمد لدى مملكة البحرين للتشاور ومن أجل اتخاذ الخطوات الضرورية حيال قرار البحرين للتطبيع مع دولة الاحتلال.
وجاءت خطوة القيادة الفلسطينية بسحب السفير من البحرين بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن توقيع اتفاق بين البحرين وإسرائيل.

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