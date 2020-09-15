الجارالله لعريقات: تعبنا منكم.. فلسطين قضيتكم مش قضيتنا

الثلاثاء، 15-09-2020
09:40 ص
عبد القادر وحيد
طالب الكاتب الكويتي والمحلل السياسي أحمد الجارالله
حكام الخليج بالتوقف
عن مجاملة من وصفهم بتجار القضية الفلسطينية
.
وكتب الجارالله
على حسابه في تويتر : علي حكامنا في الخليج أن يتوقفوا عن
مجامله تجار القضية الفلسطينية
الشارع الخليجي كله مع التطبيع عدي الإخونجية
وعملاء إيران وتركيا.
وأضاف الجارالله
: دولنا تمارس أمر
سيادي يخدم مصالحنا وهي أهم من خدمة القضية الفلسطينية
التي عبث بها أصحابها
وتاجروا بها.
كما وجه الجارالله
رسالة قاسية للقيادي الفلسطيني صائب عريقات
قائلا
:" عريقات
تعبنا منكم تريدون أن
تنشغلوا بمضاجعة نسائكم وتطلبوا منا تحرير القدس وفلسطين وإذا نصحناكم طريق الرشاد
أصبحنا عملاء صهيون ومخابرات أمريكية.
وتابع قائلا : عريقات
اقرأ كيف حرر السياسي هوشي منه والعسكري جياب كيف
حرروا فيتنام اقرأ واتعظ.
وأوضح أن عريقات
بتوتر عالٍ رد وهنأني بيوم السعد ونحن نستقبل سفراء
إسرائيل في دولنا في إطار خيار السلام، متسائلا :" سيد عريقات
سبعين سنة وأن في حرب فنادق لا خنادق
مع إسرائيل لم نرَ إلا طلعتك البهية وجعجتك بلا طحين بكل
صراحة قضية فلسطين لم تعد قضيتنا إنها قضيتكم تعبنا منكم".