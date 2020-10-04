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الجارالله لترامب: "نتمنى لك الشفاء لإكمال رسالتك العظيمة"

دونالد ترامب
الجارالله لترامب: "نتمنى لك الشفاء لإكمال رسالتك العظيمة"
 
الأحد، 04-10-2020 10:03 ص عبد القادر وحيد
وجه الكاتب الكويتي والمحلل السياسي أحمد الجارالله رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يستحق الشفاء من فيروس كورونا المستجد.
وكتب الجارالله في سلسلة تدوينات له على حسابه في تويتر: "سيد ترامب ندعو لك بالشفاء في عالمنا العربي لك الكثير من المحبين نحن علي ثقة أنك ستجتاز إصابتك بفيروس كورونا لقد هزمت فيروسات العالم ولن يكون فيروس كورونا أقوي من قدراتك نحن لازلنا نحبك".
وقال الجارالله ايضا في رسالته لترامب :" سيد ترامب شعوب الشرق الأوسط لن تنسي أنك أنقذتنا من الوباء السياسي الإيراني الذي دمر بلداننا.. في علمك سيد ترامب ماذا تفعل مليشياته وعملائه في بلداننا نريدك في صحة جيدة لتكمل رسالتك العظيمة والتي تعكس مسار العدالة الأمريكية التي تجاهلها سلفك أوباما".
وأضاف الجارالله أن الظروف كلها تخدم الرئيس ترامب إنه أبو حظين الأمريكي فيروس كورونا الذي أصاب ترامب خدمه وأظهر متابعه الناس له كما أنه أفشل تصورات بايدن وحزبه الديمقراطي الذي كانوا يريدون قفل أمريكا وشل اقتصادها أمام فيروس كورونا.

وعلق أحد متابعيه قائلا :" الله يشفي البطل ترامب رئيس أمريكا ويشفي زوجة من فايروس كورنا ٠٠٠٠وقد قام ترام بخدمة المظلومين وقتل القتلة الظلمة يستحق الإحترام والتقدير وله فائق الاحترام والتقدير والسلام ختام".
 

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