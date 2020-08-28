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الجارالله: بشار الأسد "رئيس مدهش"

بشار الأسد
بشار الأسد
 
الجمعة، 28-08-2020 10:13 ص عبد القادر وحيد
قال الكاتب الكويتي والمحلل السياسي أحمد الجارالله إن ما قام به نظام الرئيس السوري بشار الأسد مدهش خلال العشر سنوات الماضية.
وأضاف الجارالله على حسابه في تويتر :" لا نضحك علي روحنا عشر سنوات نظام بشار الأسد أسقط عشرات المليشيات الإرهابية المدعومة من دول عدة".
وأوضح الجارالله أن نظام الأسد في شامه يعيش فخار يكسر بعضه الروسي يكسر الأمريكي والروسي والتركي والأمريكي يكسر الإيراني وحزب الله والرئيس بشار يتفرج.. في النهاية هو باق وهم خارجون إذا أعطي أدهش".
يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات في يوليو الماضي على كيانات وأشخاص آخرين داعمين للرئيس السوري بشار الأسد، ومنهم ابنه الأكبر حافظ الأسد.
وأعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية حينها أنه أصبح في  لائحتنا السوداء أكثر من 50 داعما أساسيا لبشار الأسد وشركاتهم فضلاً عن بعض التنظيمات العسكرية التي تقتل الشعب السوري.
وأضاف أن الولايات المتحدة ستعاقب أي شخص أو كيان يقوم بأعمال مع نظام الأسد.
 

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