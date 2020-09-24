التنمية المحلية: 47 ألف و500 طلب تصالح خلال 24 ساعة

الخميس، 24-09-2020
10:54 م
المصريون ـ متابعات
كشف د.خالد قاسم، المتحدث
باسم وزارة التنمية المحلية
، أن آخر 24 ساعة تم تقديم أكثر من تسجيل 47 ألف و500 طلب تصالح
، بالإضافة إلى أن قبل ذلك تم تقديم 45 ألف طلب تصالح
.
وأضاف الدكتور خالد قاسم، عبر مداخلة هاتفية بـ "أخبار TeN" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس 25 سبتمبر، أن هناك نضج من أهلنا في المحافظات، وحرص منهم على ثروتهم العقارية بأن يقوموا بترخيصها، وكذلك الأمر في استيعاب زملائنا بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، وتواصل وزير التنمية المحلية
مع المحافظين للاستعانة بالمدارس القريبة من الوحدات المحلية، وضخ زملاء للتعامل في هذا الملف.
وأشار المتحدث
باسم وزارة التنمية المحلية
، إلى أن الوزارة تقوم بجميع التيسيرات والتسهيلات لمنع أي عشوائيات على أرض الدولة المصرية، بالإضافة إلى أن الموظفين يعملون من الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساء، ويعملون في أيام الإجازات وهما الجمعة والسبت، موجها الشكر للدكتور مصطفى مدبولي على استجابته لطلبات المواطنين.