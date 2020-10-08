التنمية المحلية تفجر مفاجأة بشأن طلبات تصالح العقارات المخالفة

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن عدد الحالات التي تقدمت بطلبات تصالح وصلت لـ 1.750 مليون طلب حتى الآن، معقبا:" هذا الطلب دليل على حرص المواطنين على اقتناص فرصة التصالح لتقنين أوضاعهم المخالفة".



وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "تن"، قائلا :"أن المواطن لديه رغبة حقيقية لقنين وضعه، وهذا من شانه أن يؤدي إلى تقنين كامل العقارات على كامل الأراضي المصرية".



وتابع:" التيسيرات اللوجستية لتقديم طلبات التصالح التي من بينها: الفتح طوال أيام الأسبوع، وتخفيض أسعار التصالح في القرى والنجوع لـ 50 جنيه، كان م حافزًا للمواطنين على تقديم طلبات التصالح بشكل كبير".



