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التنمية المحلية تفجر مفاجأة بشأن طلبات تصالح العقارات المخالفة

ازالات المنيا
أرشيفية
 
الخميس، 08-10-2020 11:50 ص إيمان هاني

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن عدد الحالات التي تقدمت بطلبات تصالح وصلت لـ 1.750 مليون طلب حتى الآن، معقبا:" هذا الطلب دليل على حرص المواطنين على اقتناص فرصة التصالح لتقنين أوضاعهم المخالفة".

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "تن"، قائلا :"أن المواطن لديه رغبة حقيقية لقنين وضعه، وهذا من شانه أن يؤدي إلى تقنين كامل العقارات على كامل الأراضي المصرية".

وتابع:" التيسيرات اللوجستية لتقديم طلبات التصالح التي من بينها: الفتح طوال أيام الأسبوع، وتخفيض أسعار التصالح في القرى والنجوع لـ 50 جنيه، كان م حافزًا للمواطنين على تقديم طلبات التصالح بشكل كبير".

 

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