التموين: عقوبات رادعة لمن يفعل هذا الشيء

الخميس، 03-09-2020
10:16 ص
إيمان هاني
أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين
،
أن هناك انتظاما في عملية صرف الخبز، قائلا: "يتم صرف من 250 لـ 270 مليون
رغيف من خلال 30 ألف مخبز".
وحذر "كمال"، خلال تصريحاته لـ برنامج "مال
وأعمال"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز
"، أصحاب المخابز
من التلاعب
في وزن رغيف الخبر ، قائلًا: "هناك عقوبات رادعة على أي مخبز يتلاعب بالأوزان".
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين
، أن الهدف من تطبيق
منظومة الخبز الجديدة الخاصة بتوحيد حجم رغيف الخبز هو المحافظة على الجودة
والمواصفات، وإحكام المنظومة الخاصة بالرقابة وتشديدها على المخابز
.