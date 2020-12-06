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"التموين" تكشف حقيقة إيقاف الدعم للمستفيدين من مبادرة "ما يغلاش عليك"

بطاقة-التموين
ارشيفية
 
الأحد، 06-12-2020 09:18 ص متابعات- أمينة عبد العال

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنباء بشأن وقف دعم البطاقات التموينية للمستفيدين من مبادرة "ما يغلاش عليك" لمدة 3 أشهر قادمة.
وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع الوزارة والتى أكدت أنه لا صحة لوقف دعم البطاقات التموينية للمستفيدين من مبادرة  "ما يغلاش عليك" لمدة 3 أشهر قادمة، وأن الدعم التمويني مستمر دون تغيير لكافة البطاقات التموينية بقيمة 50 جنيهاً لكل فرد شهرياً
وأضحت الوزارة أن الخصم المُقدم ضمن المبادرة، هو دعم من الدولة ولا يتم استرداده، ولا علاقة له بالدعم الشهري المقدم لأصحاب البطاقات التموينية، حيث يقدر بقيمة 200 جنيه لكل فرد على البطاقة التموينية، بحد أقصى 1000 جنيه للأسرة، يحصل عليها المواطن كخصم إضافي على قيمة شراء منتجات المبادرة.
 

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