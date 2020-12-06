"التموين" تكشف حقيقة إيقاف الدعم للمستفيدين من مبادرة "ما يغلاش عليك"

الأحد، 06-12-2020
09:18 ص
متابعات- أمينة عبد العال
نفت وزارة التموين
والتجارة الداخلية أنباء بشأن وقف دعم
البطاقات التموين
ية للمستفيدين من مبادرة
"ما يغلاش عليك
" لمدة 3 أشهر قادمة.
وتواصل المركز
الإعلامى لمجلس الوزراء، مع الوزارة والتى أكدت أنه لا صحة لوقف دعم
البطاقات التموين
ية
للمستفيدين من مبادرة "ما يغلاش عليك
"
لمدة 3 أشهر قادمة، وأن الدعم التموين
ي مستمر دون تغيير لكافة البطاقات التموين
ية بقيمة
50 جنيهاً لكل فرد شهرياً
وأضحت الوزارة
أن الخصم المُقدم ضمن المبادرة، هو دعم
من الدولة ولا يتم استرداده، ولا علاقة له بالدعم
الشهري المقدم لأصحاب البطاقات التموين
ية، حيث يقدر بقيمة 200 جنيه لكل فرد على البطاقة
التموين
ية، بحد أقصى 1000 جنيه للأسرة، يحصل عليها المواطن كخصم إضافي على قيمة شراء
منتجات المبادرة.