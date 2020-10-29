التعليم: تحويل طلاب المدارس الخاصة إلى حكومية.. التفاصيل مهمة

الخميس، 29-10-2020
09:49 ص
إيمان هاني
أكد وزير التربية التعليم
الدكتور طارق
شوقي أن الوزارة تهدف إلى الحفاظ على الطلبة وحقهم في التعليم
بعيدا عن أى قرارات يتخذها
أولياء الأمور أو المدارس.
وقال "شوقي" خلال مداخلة هاتفية
ببرنامج "مساء دي ام سي " مع الإعلامي رامي رضوان
، بأنه سيتم تحويل طلاب
المدارس الخاصة إلى حكومية حال عدم دفع المصروفات في نوفمبر.
وتابع:" أننا سنعمل على وضع قواعد
كثيرة بشأن المدارس الخاصة والدولية وعقود ملزمة بين أولياء الأمور والمدارس ،
معقبا:" إلى أننا نناقش كل المقترحات مع أولياء الأمور والمدارس لوضع قواعد واضحة".
وأكد وزير التربية والتعليم
أنه لا يمكن
أن نسمح بزيادة أسعار المصروفات بشكل غير مناسب والسداد سيكون عن طريق البنوك.