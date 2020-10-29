الخميس 29 أكتوبر 2020
توقيت مصر 10:22 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وفاة قيادي عسكري بارز في الجيش الإيراني بفيروس كورونا‎‎

الأهلى يجرى "رابيد تيست" قبل مواجهة "الجيش"

الصين تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا اليومية

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

كارثة.. إندلاع حريق كبير في أبها بالسعودية

حقيقة إنتشار فيروس كورونا بين لاعبي نادي النصر السعودي

عبير الأنصاري تشيد بتنظيم مهرجان الجونة في دورته الرابعه

اعتراض صاروخ باليستي قبل استهداف السعودية

نشطاء التواصل الإجتماعي يكثفون الدعاء للشيخ عائض القرني

أحمد مرتضى منصور يفاجئ الجميع بتعليق غير متوقع

ADS
 

التعليم: تحويل طلاب المدارس الخاصة إلى حكومية.. التفاصيل مهمة

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي
وزير التعليم
 
الخميس، 29-10-2020 09:49 ص إيمان هاني

أكد وزير التربية التعليم الدكتور طارق شوقي أن الوزارة تهدف إلى الحفاظ على الطلبة وحقهم في التعليم بعيدا عن أى قرارات يتخذها أولياء الأمور أو المدارس.
وقال "شوقي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي " مع الإعلامي رامي رضوان ، بأنه سيتم تحويل طلاب المدارس الخاصة إلى حكومية حال عدم دفع المصروفات في نوفمبر.
وتابع:" أننا سنعمل على وضع قواعد كثيرة بشأن المدارس الخاصة والدولية وعقود ملزمة بين أولياء الأمور والمدارس ، معقبا:" إلى أننا نناقش كل المقترحات مع أولياء الأمور والمدارس لوضع قواعد واضحة".
وأكد وزير التربية والتعليم أنه لا يمكن أن نسمح بزيادة أسعار المصروفات بشكل غير مناسب والسداد سيكون عن طريق البنوك.

 

إقرأ ايضا

الإعلامية ليلى عز العرب

إعلامية عن الإساءة للرسول: "العيب فينا إحنا"

فيروس كورونا

تعرف علي الفارق بين الموجة الأولى والثانية لكورونا

الدكتور أسامة الأزهري

مستشار الرئيس يعقب الإساءة للنبي بقرار عاجل

أخبار متعلقة

الدكتور أسامة الأزهري

مستشار الرئيس يعقب الإساءة للنبي بقرار عاجل

كبار السن فى الانتخابات

غرفة مركزية لمتابعة انتخابات البرلمان بالمحافظات

وزير التربية والتعليم

بعد زيادة رواتب المعلمين ..قرار عاجل من وزير التعليم

طارق شوقي

وزير التعليم : إسقاط المصروفات الدراسية عن 40 % من الطلاب

الدكتور طارق شوقي

وزير التعليم: مفيش حاجة اسمها إجابة نموذجية

وزير التعليم

بشرى سارة من وزير التعليم بشأن رفع أجور المعلمين