التعليم العالي عن لقاح كورونا: مصر مستعدة لشرائه بمجرد طرحه

الجمعة، 30-10-2020
10:31 ص
إيمان هاني
أكد الدكتور حسام
عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي
، أن هناك 7 أو 10 لقاح
ات عالمية ضد
فيروس كورونا
وصلت للمراحل النهائية، وهناك لقاح
ات أخرى يبدو أنها مبشرة.
أنه يجب على المواطنين
الالتزام بالإجراءات الاحترازية منعًا للموجة الثانية من فيروس كورونا
.
وأضاف "عبد
الغفار"، خلال حواره مع برنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية
"إكسترا نيوز"، أن مصر لها حصة ستشتريها حال نجاح أي لقاح
، لافتًا إلى أن
الدولة المصرية دخلت منذ البداية.
وتابع: "مصر
قاعدة على طاولة المناقشات منذ اليوم، وتشارك في التجارب السريرية للقاح
ات"، مؤكدًا
أن مصر على أهبة الاستعداد لشراء لقاح كورونا
بمجرد طرحه.