" التضامن" عن إلقاء مسن في ترعة بسوهاج : منعرفش السبب

الأحد، 20-09-2020
09:12 ص
إيمان هاني
عقب محمد عبد السلام، وكيل وزارة التضامن
الاجتماعي، على تداول فيديو لإلقاء مسن بإحدى الترع بسوهاج
، قائلًا: " لا أعرف
سبب قيام الشباب بهذا الامر، خاصة أن المسن يعاني من مرض نفسي،".
وأضاف "عبد السلام"، خلال مداخلة
هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء دي إم سي"، بأن المسن يحصل
على معاش كرامة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، معقبا :" المسن رغم أنه من ذوي
الاحتياجات الخاصة، إلا أنه يتعامل بصورة شبه طبيعية".
وأكد أن أسرة المسن تعلم شخصية الشباب الذي
قاموا بإلقائه في الترعة، معقبًا: "المسن ما عملش أي حاجة للشباب عشان يتم إلقائه
في الترعة".
أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بتشريح
جثة مسن ملقى بالشارع بمنطقة بولاق الدكرور، وذلك للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.